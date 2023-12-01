ДПСУ: розпочалося блокування пункту пропуску у Словаччині, про терміни невідомо

Державна прикордонна служба України повідомила про блокування руху вантажівок на території Словаччини біля пункту пропуску «Вишнє-Нємецке».



«За інформацією від словацьких прикордонників, о 16:05 на території Словаччини розпочато блокування руху вантажівок через пункт пропуску «Вишнє-Нємецке», суміжний українському пункту пропуску «Ужгород». Акцію, терміни якої наразі не відомі, проводять представники Спілки перевізників Словаччини», – йдеться у повідомленні пресслужби відомства.



За даними ДПСУ, перевезення гуманітарної допомоги, інших важливих вантажів, пального та охолоджених вантажів не блокуватимуть. Решту вантажів на виїзд зі Словаччини будуть пропускати в обмеженій кількості – по чотири вантажівки за годину.



На в’їзд у Словаччину рух блокуватися не буде, також не обмежуватиметься рух легкового автотранспорту та автобусів, додають у Держприкордонслужбі.

Ще до початку блокування на території Словаччини на в’їзд в Україну через пункт пропуску «Ужгород» у черзі перебували близько 600 вантажівок, повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

Днями Союз автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) заявив про намір розпочати з 1 грудня блокування пункту пропуску «Вишнє-Нємецьке – Ужгород».

Словацько-український кордон має п’ять пунктів пропуску – два автодорожні, два залізничні і один пішохідний.

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З 6 листопада польські перевізники блокують рух вантажівок на пунктах пропуску на польсько-українському кордоні, вимагаючи повернення дозволів для українських водіїв і вилучення польських машин із електронної черги. Також вони вимагають поза чергою випускати з території України порожні польські вантажівки. 29 листопада ввечері кореспондентка Радіо Свобода повідомляла, що черги на кордоні стали не суттєво, але менші.

23 листопада Федерація роботодавців України та Асоціація міжнародних автомобільних перевізників звернулися до президента Володимира Зеленського та голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн через страйк польських перевізників на кордоні з Україною. За попередніми розрахунками об’єднання, орієнтовні прямі втрати економіки України від блокування низки пунктів пропуску на кордоні вже складають понад 400 мільйонів євро.