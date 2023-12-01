На території Польщі у чергах перебувають близько 2100 вантажівок – ДПСУ

На території Польщі у чергах на в’їзд в Україну перебувають близько 2100 вантажівок, повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Він нагадав, що триває блокування чотирьох напрямків: пункти пропуску «Ягодин – Дорогуськ», «Краковець – Корчова», «Рава-Руська – Гребенне» і «Шегині – Медика» (з 27 листопада розпочалося цілодобове блокування).

«Станом на сьогодні, згідно з інформацією від польських колег, на території Польщі у бік України в чергах перебувають десь 2100 вантажних транспортних засобів. Найбільше навпроти «Шегині» і «Рава-Руська», – сказав Демченко в ефірі національного телемарафону.

Проте, за його словами, деяка кількість вантажівок перетинає кордон, найбільш інтенсивний рух на напрямку пункту «Краковець», найменш – «Ягодин».

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З 6 листопада польські перевізники блокують рух вантажівок на пунктах пропуску на польсько-українському кордоні, вимагаючи повернення дозволів для українських водіїв і вилучення польських машин із електронної черги. Також вони вимагають поза чергою випускати з території України порожні польські вантажівки. 29 листопада ввечері кореспондентка Радіо Свобода повідомляла, що черги на кордоні стали не суттєво, але менші.

23 листопада Федерація роботодавців України та Асоціація міжнародних автомобільних перевізників звернулися до президента Володимира Зеленського та голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн через страйк польських перевізників на кордоні з Україною. За попередніми розрахунками об’єднання, орієнтовні прямі втрати економіки України від блокування низки пунктів пропуску на кордоні вже складають понад 400 мільйонів євро.