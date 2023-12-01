«Якщо нас не почують, переходимо на воду і чай»: українські водії на кордоні планують голодування

Близько двох сотень українських водіїв, які вже два тижні стоять поблизу пункту пропуску Корчова оточила місцева поліція. Про це Радіо Свобода повідомив водій міжнародних перевезень Роман Власюк. За його словами, українські водії йшли, щоб поспілкуватися з польськими протестувальниками, але поліція їх зупинила.

«Нас заблокували серед поля. Нас тут близько 200 водіїв. Поліцейські сказали, що по їхніх законах згромадження людей в такій кількості не дозволено. Вони в повній амуніції, з балонами, газами, «перцовками», – повідомив Власюк.

За словами водія, вчора була домовленість, що польські перевізники пропускатимуть сім авто на годину, але вона працювала недовго.

Читайте також: У Єврокомісії підтвердили ймовірність санкцій проти Польщі через ситуацію на кордоні з Україною

«Так було до 22:00. Далі домовленість була зірвана і нас знову поставили на один автомобіль в годину. Зараз тільки на Корчовій ми маємо заблокованих 2000 вантажівок, тобто в Україну в очікуванні 2000 машин експорту», – каже водій.

Щойно двох українських водіїв пропустили на переговори до польських колег.

«Наші вимоги – пропустити одним виїздом всі ті автомобілі, які мали вночі поїхати згідно домовленості «7 машин в годину», в також надалі збільшити пропуск до 14 машин в годину. Якщо наші умови не будуть виконані ми офіційно заявляємо про голодування. Ми відмовляємося від волонтерської допомоги. Ми переходимо тільки на воду і чай», – Роман Власюк.

Також, за словами, водія вчора польська інспекція транспорту почала штрафувати українських водії за порушення графіку роботу.

Читайте також: Словацькі перевізники заявили про намір блокувати пункт пропуску на кордоні з Україною

З 6 листопада польські перевізники блокують рух вантажівок на пунктах пропуску на польсько-українському кордоні, вимагаючи повернення дозволів для українських водіїв і вилучення польських машин із електронної черги. Також вони вимагають поза чергою випускати з території України порожні польські вантажівки. 29 листопада ввечері кореспондентка Радіо Свобода повідомляла, що черги на кордоні стали не суттєво, але менші.

23 листопада Федерація роботодавців України та Асоціація міжнародних автомобільних перевізників звернулися до президента Володимира Зеленського та голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн через страйк польських перевізників на кордоні з Україною. За попередніми розрахунками об’єднання, орієнтовні прямі втрати економіки України від блокування низки пунктів пропуску на кордоні вже складають понад 400 мільйонів євро.