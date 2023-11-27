ДПСУ попередила про обмеження руху в ще одному пункті пропуску у Польщі – через ремонт

Державна прикордонна служба України попередила про тимчасове обмеження руху вантажівок та автобусів у пункті пропуску «Угринів-Долгобичув» 28 листопада – через ремонт.



«За інформацією польських прикордонників, 28 листопада в пункті пропуску «Долгобичув» через ремонтні роботи відбудеться відключення електроенергії. Орієнтовний час відключення – з 09:00 до 21:00 (за київським часом). У зазначений період оформлення суміжною стороною здійснюватиметься на мобільних терміналах», – повідомляє пресслужба відомства у фейсбуці.



У звʼязку з цим пропуск вантажних транспортних засобів з повною масою до 7,5 тонн, а також автобусів буде тимчасово призупинено, але пропуск легкових автомобілів здійснюватиметься у звичайному режимі, додають у ДПСУ.

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З 6 листопада польські перевізники блокують рух вантажівок на трьох пунктах пропуску на польсько-українському кордоні. Йдеться про пункти пропуску «Гребенне – Рава-Руська», «Корчова – Краківець», «Дорогуськ – Ягодин».

Польські перевізники прагнуть повернення дозволів для українських водіїв і вимагають вилучити польські автівки з електронної черги, а також поза чергою випускати з території України порожні польські вантажівки.

Раніше повідомлялось, що від сьогодні, 27 листопада, може розпочатись цілодобове блокування пункту пропуску «Медика-Шегині».

23 листопада Федерація роботодавців України та Асоціація міжнародних автомобільних перевізників звернулися до президента Володимира Зеленського та голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн через страйк польських перевізників на кордоні з Україною. За попередніми розрахунками об’єднання, орієнтовні прямі втрати економіки України від блокування низки пунктів пропуску на кордоні вже складають понад 400 мільйонів євро.