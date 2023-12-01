Мінінфраструктури: Україна і Польща обговорили розблокування кордону, про скасування «транспортного безвізу» не йшлося

Міністерство відновлення України та Міністерство інфраструктури Польщі спільно напрацьовують заходи для розблокування кордону.

Як повідомляє пресслужба міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, у Варшаві відбулась зустріч заступника міністра Сергія Деркача та урядовців Польщі.

Серед заходів для розблокування у міністерстві назвали такі:

відкриття пункту пропуску «Угринів – Долгобичув» для проїзду порожніх вантажівок для збільшення пропускної спроможності кордону та зменшення навантаження на інші пункти пропуску;

створення в системі єЧерга окремих пасів для порожніх транспортних засобів на пунктах пропуску «Ягодин – Дорогусь» та «Краківець – Корчова», оскільки на цих пунктах є фізичні смуги для порожнього транспорту як на українському, так і на польському боці.

запуск пілотного проєкту з реєстрацією в єЧерзі безпосередньо перед перетином кордону на пункті пропуску «Нижанковичі – Мальховіце» терміном в один місяць.

У міністерстві наголошують, що питання скасування чи змін до «транспортного безвізу» не обговорювалось та не було на порядку денному.

«Водночас польські протестувальники наполягають на функціонування «Угринів – Долгобичув» та «Нижанковичі – Мальховіце» лише для транспорту на реєстрації ЄС. Така позиція неприйнятна для України та Євросоюзу, адже це дискримінаційна норма щодо інших країн. Це було підтверджено під час засідання Координаційної платформи Україна-Польща-ЄС 30 листопада», – йдеться у повідомленні.

Водночас, як додають українські урядовці, міністерство спільно з Єврокомісією напрацьовує стратегічні рішення, які дозволять врегулювати ситуацію із чергами на кордоні та зменшити напруження у питанні автомобільних перевезень.

З 6 листопада польські перевізники блокують рух вантажівок на кількох пунктах пропуску на польсько-українському кордоні, вимагаючи повернення дозволів для українських водіїв і вилучення польських машин із електронної черги. Також вони вимагають поза чергою випускати з території України порожні польські вантажівки. 29 листопада ввечері кореспондентка Радіо Свобода повідомляла, що черги на кордоні стали не суттєво, але менші.

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23 листопада Федерація роботодавців України та Асоціація міжнародних автомобільних перевізників звернулися до президента Володимира Зеленського та голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн через страйк польських перевізників на кордоні з Україною. За попередніми розрахунками об’єднання, орієнтовні прямі втрати економіки України від блокування низки пунктів пропуску на кордоні вже складають понад 400 мільйонів євро.

Україна і Європейський союз підписали Угоду про вантажні перевезення автомобільним транспортом 29 червня 2022 року. Її початковий термін дії складав один рік з можливістю продовження. Згодом дію угоди продовжили до кінця червня 2024 року.

За даними Мінінфраструктури, після підписання Угоди кількість перевізників, які перетинали кордон в напрямку ЄС, у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року збільшилася на 53%, кількість перетинів – на 43%.