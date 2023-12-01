До початку блокування пункту пропуску у Словаччині в черзі стояли кілька сотень вантажівок – ДПСУ

На території Словаччини на в’їзд в Україну через пункт пропуску «Ужгород» у черзі перебували близько 600 вантажівок – це дані до початку блокування, повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.



«За інформацією від словацьких колег, сьогодні з 16:00 Спілка перевізників Словаччини також планує блокувати рух для вантажівок на кордоні у напрямку пункту «Вишнє-Нємецьке – Ужгород». Цей напрямок вже має чергу, бо через ді на українсько-польському кордоні, перевізники обирали Словаччину як один з альтернативних напрямів. Станом на ранок навроти пункту пропуску «Ужгород» на території Словаччини перебувало близько 600 вантажівок, але до цього моменту була інтенсивність руху», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

Демченко зауважив, що складно прогнозувати, якою буде ситуація після початку блокування.

Днями Союз автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) заявив про намір розпочати з 1 грудня блокування пункту пропуску «Вишнє-Нємецьке – Ужгород». Ініціатори блокування повідомляли, що перевезення гуманітарних вантажів, військової допомоги, палива та охолоджених (свіжих) вантажів не обмежуватимуть, а транспортні засоби з комерційним вантажем випускатимуть у кількості: 4 вантажівки на годину.

Словацько-український кордон має п’ять пунктів пропуску – два автодорожні, два залізничні і один пішохідний.

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З 6 листопада польські перевізники блокують рух вантажівок на пунктах пропуску на польсько-українському кордоні, вимагаючи повернення дозволів для українських водіїв і вилучення польських машин із електронної черги. Також вони вимагають поза чергою випускати з території України порожні польські вантажівки. 29 листопада ввечері кореспондентка Радіо Свобода повідомляла, що черги на кордоні стали не суттєво, але менші.

23 листопада Федерація роботодавців України та Асоціація міжнародних автомобільних перевізників звернулися до президента Володимира Зеленського та голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн через страйк польських перевізників на кордоні з Україною. За попередніми розрахунками об’єднання, орієнтовні прямі втрати економіки України від блокування низки пунктів пропуску на кордоні вже складають понад 400 мільйонів євро.