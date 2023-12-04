ДПСУ: один пункт на кордоні з Польщею почав оформлювати вантажівки на виїзд з України

У пункті пропуску «Угринів-Долгобичув» почали оформлення великовагових вантажівок – про це заявила Державна прикордонна служба вранці в понеділок.

«Станом на ранок 4 грудня в пункті пропуску «Угринів» на виїзд з України прикордонники оформили 30 великовагових транспортних засобів загальною дозволеною масою понад 7,5 тонн», – йдеться в повідомленні.

Прикордонники уточнюють, що вантажівки заїжджають до пункту пропуску в порядку загальної черги.

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Напередодні міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що пункт пропуску «Угринів – Долгобичув» 4 грудня відкриють для руху порожніх вантажівок на виїзд з України.

1 грудня в українському уряді повідомили, що Міністерство відновлення України і Міністерство інфраструктури Польщі спільно напрацьовують заходи для розблокування кордону.

З 6 листопада польські перевізники блокують рух вантажівок на кількох пунктах пропуску на польсько-українському кордоні, вимагаючи повернення дозволів для українських водіїв і вилучення польських машин із електронної черги. Також вони вимагають поза чергою випускати з території України порожні польські вантажівки.