У «Євросолідарності» відповіли на заяву СБУ щодо заборони виїзду Порошенка за кордон

Партія «Європейська солідарність» відреагувала на заяву СБУ про те, що її лідера Петра Порошенка не випустили у відрядження за кордон, бо він нібито «збирався зустрітися з премʼєром Угорщини Віктором Орбаном, що Росія використала б в інформаційно-психологічних спецопераціях проти України».

У «Євросолідарності» заявили, що «спроби влади виправдати зрив візиту Порошенка до Вашингтона контррозвідувальною інформацію СБУ про нібито ймовірність зустрічі пʼятого президента України з премʼєр-міністром Угорщини Віктором Орбаном та теоретичне використання бесіди російськими спецслужбами «викликають відвертий подив».

«Саме з 1 по 8 грудня у Порошенка були заплановані візити лише до двох країни: Польщі та США. На жаль, Служба безпеки України розповсюдила неправдиве повідомлення, що скасування підписаного головою ВР розпорядження про відрядження та заборона виїзду Порошенку 1 грудня були повʼязані із зустріччю з Орбаном. Тут не йдеться про якісь інші дати», – заявили у «Європейській солідарності».

У повідомленні наголошується, що, крім Порошенка, «всіх депутатів Європейської солідарності, які отримали запрошення на Форум Міжнародного демократичного союзу, а також на зустрічі в Пентагоні, Конгресі та Держдепі США, теж не випустили з України».

«Своїми недолугими діями та публічними розʼясненнями ті, хто спланував цю спецоперацію проти лідера Європейської солідарності, фактично підіграють ворогу, розганяючи саме ту російську ІПСО, проти якої так відчайдушно «боролися». Позиція Порошенка лишається незмінною: після 24 лютого і звірств в Україні не може бути й мови про переговори з путінською Росією», – сказано в заяві партії.

У ній також йдеться про те, що дії СБУ створюють «додаткову напругу у відносинах України та Угорщини».

«Слідуючи логіці СБУ, «під дудку російських спецслужб» грає і президент Європейської Ради Шарль Мішель, який відвідав днями Будапешт для обговорення розблокування питання про відкриття передвступних переговорів між Україною та ЄС, а також президент Зеленський (президент України Володимир Зеленський – ред.), який запрошує Орбана в Україну», – наголосили у «Євросолідарності».

У заяві партії також зазначається, що, «чи спрацює позиція Банкової не помічати угорський фактор», можна буде побачити на засіданні Європейської Ради, коли «кожен з нас зможе зробити висновок – чи варто було, теоретично, спробувати всі можливості та ресурси для просування інтересів України».

«Парадокс офіційних розʼяснень СБУ ще й у тому, що пʼятого президента України, як не дивно, не випускали до Угорщини, а по факту не випустили до Вашингтона. Одним безглуздим рішення вдарили одразу по двох сторонах – і в Будапешт плюнули, і у Вашингтон поцілили. У звʼязку з цим повторюємо: такі дії безумовно є атакою на внутрішньополітичну єдність в Україні. І найголовніше, вони відверто шкодять нашій європейській інтеграції», – додали у «Європейській солідарності».

Петро Порошенко раніше заявив, що зранку 1 грудня його «не випустили (за межі України – ред.), хоча було розпорядження голови ВРУ, де було чітко зазначено, що міжнародне відрядження з 1 по 8 грудня». За словами Порошенка, найближчими днями в нього були заплановані міжнародні зустрічі на найвищому рівні з представниками Конгресу США й Сейму Польщі.

У ДПСУ зазначили, що стосовно виїзду Порошенка за кордон у прикордонників було підтвердження про скасування відрядження.

Згодом перший заступник голови Верховної Ради, представник партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко заявив, що закордонне відрядження народного депутата, п’ятого президента України Петра Порошенка скасували після отримання листа з грифом «Для службового користування», зміст якого він не може розголошувати.

Раніше, 2 грудня, в СБУ повідомили про те, що отримали дані про «підготовку провокацій на міжнародній арені з боку російських спецслужб, спрямованих проти України».