Словацькі далекобійники блокують український кордон

Союз автоперевізників Словаччини (UNAS) блокує вантажівки у словацькому селі Вишнє Німецьке, що неподалік від українського міста Ужгород. Інша словацька організація з цього сектору, Асоціація автомобільного транспорту Словаччини CESMAD, відмовилася приєднатися до блокади. Словацький протест розпочався після того, як аналогічна блокада в Польщі триває вже майже місяць. Протестуючі підприємці стверджують, що їхні українські конкуренти отримують несправедливу перевагу на ринку Європейського Союзу та на українських прикордонних переходах до країн ЄС. Очікується, що міністри транспорту ЄС розглянуть цю суперечку 4 грудня.