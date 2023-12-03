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Словацькі далекобійники блокують український кордон

Словацькі далекобійники блокують український кордон
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Словацькі далекобійники блокують український кордон

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Вантажівки стоять у довгих чергах на найбільш завантаженому прикордонному пункті Словаччини з Україною через акцію протесту, розпочату словацькими далекобійниками 1 грудня.

Союз автоперевізників Словаччини (UNAS) блокує вантажівки у словацькому селі Вишнє Німецьке, що неподалік від українського міста Ужгород. Інша словацька організація з цього сектору, Асоціація автомобільного транспорту Словаччини CESMAD, відмовилася приєднатися до блокади. Словацький протест розпочався після того, як аналогічна блокада в Польщі триває вже майже місяць. Протестуючі підприємці стверджують, що їхні українські конкуренти отримують несправедливу перевагу на ринку Європейського Союзу та на українських прикордонних переходах до країн ЄС. Очікується, що міністри транспорту ЄС розглянуть цю суперечку 4 грудня.

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