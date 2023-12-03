Пункт пропуску «Угринів – Долгобичув» відкриють для проїзду порожніх вантажівок – Кубраков

Пункт пропуску «Угринів – Долгобичув» 4 грудня відкриють для руху порожніх вантажівок на виїзд з України, повідомив віцепрем’єр-міністр із відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

«Це спільний пункт пропуску, який, зазвичай, працював лише для легкового транспорту й автобусів. У співпраці з Міністерством інфраструктури Польщі, Люблінським воєводством за підтримки Єврокомісії (DG MOVE) вдалося домовитись про запуск смуги для порожніх вантажівок масою 7,5 тонн і більше», – написав Кубраков у фейсбуці.

За його словами, відкриття «Угринова» є першим пунктом із переліку заходів, які реалізуються для розблокування кордону, зменшення черг і збільшення пропускної спроможності українсько-польського кордону.

«Від 4 грудня порожні вантажівки, зокрема цистерни, з України можуть починати рух на цей пункт пропуску. Поки він працюватиме в тестовому режимі, реєструватися в чергу на перетин кордону не потрібно. Водночас підтримувати порядок руху і допомагати водіям за необхідності будуть колеги з Укртрансбезпеки», – заявив урядовець.

За його словами, пропускна здатність на добу складатиме понад 100 вантажівок.

1 грудня в українському уряді повідомили, що Міністерство відновлення України і Міністерство інфраструктури Польщі спільно напрацьовують заходи для розблокування кордону, серед яких – такі:

відкриття пункту пропуску «Угринів – Долгобичув» для проїзду порожніх вантажівок для збільшення пропускної спроможності кордону та зменшення навантаження на інші пункти пропуску;

створення в системі єЧерга окремих пасів для порожніх транспортних засобів на пунктах пропуску «Ягодин – Дорогусь» та «Краківець – Корчова», оскільки на цих пунктах є фізичні смуги для порожнього транспорту як на українському, так і на польському боці.

запуск пілотного проєкту з реєстрацією в єЧерзі безпосередньо перед перетином кордону на пункті пропуску «Нижанковичі – Мальховіце» терміном в один місяць.

В уряді наголосили, що питання скасування чи змін до «транспортного безвізу» не обговорювалося і не було на порядку денному.

З 6 листопада польські перевізники блокують рух вантажівок на кількох пунктах пропуску на польсько-українському кордоні, вимагаючи повернення дозволів для українських водіїв і вилучення польських машин із електронної черги. Також вони вимагають поза чергою випускати з території України порожні польські вантажівки.

23 листопада Федерація роботодавців України й Асоціація міжнародних автомобільних перевізників звернулися до президента Володимира Зеленського і голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн через страйк польських перевізників на кордоні з Україною. За попередніми розрахунками об’єднання, орієнтовні прямі втрати економіки України від блокування низки пунктів пропуску на кордоні вже складають понад 400 мільйонів євро.

Україна і Європейський союз підписали Угоду про вантажні перевезення автомобільним транспортом 29 червня 2022 року. Її початковий термін дії складав один рік з можливістю продовження. Згодом дію угоди продовжили до кінця червня 2024 року.

За даними Мінінфраструктури, після підписання Угоди кількість перевізників, які перетинали кордон в напрямку ЄС, у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року збільшилася на 53%, кількість перетинів – на 43%.