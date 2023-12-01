Блокування кордону: українські водії наразі не голодуватимуть, польські протестувальники частково пішли на поступки

Українські перевізники, які два тижні живуть у вантажівках поблизу польського кордону у пункті пропуску Корчова, поки що не вдаватимуться до голодування. Кількагодинні переговори з протестувальниками за участі українського консула Василя Йордана дали змогу частково збільшити пропуск вантажівок.

Українські водії вимагали, щоб учасники блокади пропускали 14 машин на годину, натомість польські перевізники погодилися лише на 7. Про це Радіо Свобода розповів водій міжнародних перевезень Роман Власюк, який стоїть у черзі вже сім діб.



«У ті 7 машин на годину не входять машини з гуманітарним вантажем. Їх не враховуватимуть. Така домовленість у нас до неділі, до 12:00. Що буде далі, наразі незрозуміло», – додав Роман Власюк.



За словами українського водія, у багатьох його колег закінчуються терміни дозвільних документів, а також пальне.

Раніше cьогодні близько двох сотень українських водіїв, які вже два тижні стоять поблизу пункту пропуску Корчова, прийшли на переговори з польськими протестувальниками. Вони вимагали збільшити пропуск до 14 машин на годину. У разі невиконання цих умов обіцяли оголосити голодування.

З 6 листопада польські перевізники блокують рух вантажівок на пунктах пропуску на польсько-українському кордоні, вимагаючи повернення дозволів для українських водіїв і вилучення польських машин із електронної черги. Також вони вимагають поза чергою випускати з території України порожні польські вантажівки. 29 листопада ввечері кореспондентка Радіо Свобода повідомляла, що черги на кордоні стали не суттєво, але менші.

23 листопада Федерація роботодавців України та Асоціація міжнародних автомобільних перевізників звернулися до президента Володимира Зеленського та голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн через страйк польських перевізників на кордоні з Україною. За попередніми розрахунками об’єднання, орієнтовні прямі втрати економіки України від блокування низки пунктів пропуску на кордоні вже складають понад 400 мільйонів євро.