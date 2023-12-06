«Російська імпровізація»: розвідка Британії про українську сім-карту в збитому дроні

Росія «майже напевно» доповнила надані Іраном дрони-камікадзе типу Shahed власними моделями, заявляє розвідка Великої Британії в зведенні від 6 грудня.

У відомстві вважають, що російська армія намагається вдосконалити дизайн своїх безпілотників з урахуванням попереднього досвіду використання.

Розвідка також прокоментувала повідомлення про знайдені в збитому російському безпілотнику українську сім-карту та модем 4G.

«Ймовірно, це російська імпровізована модифікація для покращення наведення в реальному часі за допомогою веж стільникового зв’язку, щоб зменшити залежність від супутникової навігації. Існує реалістична можливість того, що вона також була спробою послабити українські заходи радіоелектронної боротьби», – йдеться в повідомленні.

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Відомство також вказало на те, що російська армія почала фарбувати дрони в чорний, ймовірно, аби ускладнити їх виявлення вночі.

Як констатують у розвідці, Росія дедалі більше застосовує безпілотники в спробі перенавантажити українську систему протиповітряну оборони. Але Україна «продовжує успішно нейтралізувати більшість запущених снарядів».

У листопаді в медіа поширилися повідомлення про те, що в збитому російському безпілотнику виявили сім-карту українського оператора «Київстар». Речник Повітряних сил Юрій Ігнат, коментуючи ці дані, не підтвердив їх напряму, але зазначив, що знахідку «вивчають спеціалісти».

Сам оператор заявив, що їхню сім-карту в Україні може придбати будь-хто, а також що компанія «співпрацює з правоохоронними органами України, аби унеможливити повторення ситуації в майбутньому».