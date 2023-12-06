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«Російська імпровізація»: розвідка Британії про українську сім-карту в збитому дроні

Російський дрон під час повітряної атаки на Київ, листопад 2023 року
Російський дрон під час повітряної атаки на Київ, листопад 2023 року

Росія «майже напевно» доповнила надані Іраном дрони-камікадзе типу Shahed власними моделями, заявляє розвідка Великої Британії в зведенні від 6 грудня.

У відомстві вважають, що російська армія намагається вдосконалити дизайн своїх безпілотників з урахуванням попереднього досвіду використання.

Розвідка також прокоментувала повідомлення про знайдені в збитому російському безпілотнику українську сім-карту та модем 4G.

«Ймовірно, це російська імпровізована модифікація для покращення наведення в реальному часі за допомогою веж стільникового зв’язку, щоб зменшити залежність від супутникової навігації. Існує реалістична можливість того, що вона також була спробою послабити українські заходи радіоелектронної боротьби», – йдеться в повідомленні.

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Відомство також вказало на те, що російська армія почала фарбувати дрони в чорний, ймовірно, аби ускладнити їх виявлення вночі.

Як констатують у розвідці, Росія дедалі більше застосовує безпілотники в спробі перенавантажити українську систему протиповітряну оборони. Але Україна «продовжує успішно нейтралізувати більшість запущених снарядів».

У листопаді в медіа поширилися повідомлення про те, що в збитому російському безпілотнику виявили сім-карту українського оператора «Київстар». Речник Повітряних сил Юрій Ігнат, коментуючи ці дані, не підтвердив їх напряму, але зазначив, що знахідку «вивчають спеціалісти».

Сам оператор заявив, що їхню сім-карту в Україні може придбати будь-хто, а також що компанія «співпрацює з правоохоронними органами України, аби унеможливити повторення ситуації в майбутньому».

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