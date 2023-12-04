Онищук: російські війська атакували критичну інфраструктуру Прикарпаття, без значних руйнувань

Російські війська вночі атакували, в тому числі, Івано-Франківську область, повідомила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук вранці 4 грудня.

«Ворог не припиняє здійснювати атаки на об’єкти критичної інфраструктури Прикарпаття. Цієї ночі окупанти атакували Україну БпЛА», – заявила вона.

За словами Онищук, вранці протиповітряна оборона знищила російські безпілотники на території області.

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«На щастя, обійшлося без жертв та значних руйнувань. На місці падіння уламків працюють відповідні служби», – додала очільниця ОВА.

Повітряні сили ЗСУ повідомили зранку 4 грудня, що вночі знищили 18 із 23 запущених силами РФ ударних безпілотників і керовану авіаційну ракету.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.