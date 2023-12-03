У Повітряних силах повідомили, звідки і чим РФ атакувала Україну в ніч на 3 грудня

У ніч на 3 грудня російські війська атакували Україну дванадцятьма ударними безпілотниками типу Shahed із району Приморсько-Ахтарська і керованою авіаційною ракетою Х-59 – з повітряного простору Бєлгородської області Росії, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

За повідомленням, 10 безпілотників збили українські сили протиповітряної оборони.

«Ударні БпЛА атакували у декілька хвиль, заходили через окуповану Херсонщину в Миколаївську область. Саме на Миколаївщині, в зоні відповідальності повітряного командування «Південь», більшість «Шахедів» було знищено протиповітряною обороною. Решта прямували в північно-західному напрямку і були збиті в районі Старокостянтинова на Хмельниччині», – йдеться в повідомленні.

У Повітряних силах уточнили, що керована авіаційна ракета Х-59 «не досягла своєї цілі».

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.