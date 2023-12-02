Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу атаки «шахедів»

Російські військові здійснили запуск ударних дронів-камікадзе типу Shahed, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

«Рух БЛЛА типу Shahed з Херсонської області у напрямку Миколаївської області», – попередили в відомстві.

Згодом, військові уточнили, що дрони-камікадзе наразі летять у сторону Кіровоградської області. Також у Повітряних силах кажуть про рух ще однієї групи «шахедів» із Херсонщини в західному напрямку.

Раніше, в ніч проти 1 грудня, російські війська атакували Україну дронами типу Shahed та ракетами Х-59, повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Атака дронів здійснювалася з мису Чауда в окупованому Криму та російського Приморсько-Ахтарська. Ракети запускали з повітряного простору окупованої Херсонщини.

«Усього ворог застосував дві КАР Х-59 та 25 ударних БпЛА «Shahed-136/131». Основний напрямок удару – південь та схід країни. До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Сил оборони України», – заявляють Повітряні сили.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Москва, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.