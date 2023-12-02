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Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу атаки «шахедів»

Українські сили ППО перехоплюють іранський дрон Shahed під час російської атаки на Київ, 30 травня 2023 року, влюстративне фото
Українські сили ППО перехоплюють іранський дрон Shahed під час російської атаки на Київ, 30 травня 2023 року, влюстративне фото

Російські військові здійснили запуск ударних дронів-камікадзе типу Shahed, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

«Рух БЛЛА типу Shahed з Херсонської області у напрямку Миколаївської області», – попередили в відомстві.

Згодом, військові уточнили, що дрони-камікадзе наразі летять у сторону Кіровоградської області. Також у Повітряних силах кажуть про рух ще однієї групи «шахедів» із Херсонщини в західному напрямку.

Раніше, в ніч проти 1 грудня, російські війська атакували Україну дронами типу Shahed та ракетами Х-59, повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Атака дронів здійснювалася з мису Чауда в окупованому Криму та російського Приморсько-Ахтарська. Ракети запускали з повітряного простору окупованої Херсонщини.

«Усього ворог застосував дві КАР Х-59 та 25 ударних БпЛА «Shahed-136/131». Основний напрямок удару – південь та схід країни. До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Сил оборони України», – заявляють Повітряні сили.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Москва, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

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