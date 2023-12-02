«Особливо цими днями»: Зеленський закликав не ігнорувати повітряні тривоги

Президент Володимир Зеленський вкотре закликав громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

«Будь ласка, не забувайте зважати на сигнали повітряної тривоги. Особливо цими днями. Особливо. Не варто легковажити», – заявив він у новому відеозверненні.

Раніше, російські війська атакували Україну дронами типу Shahed та ракетами Х-59 вночі 1 грудня, повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Атака дронів здійснювалася з мису Чауда в окупованому Криму та російського Приморсько-Ахтарська. Ракети запускали з повітряного простору окупованої Херсонщини.

«Усього ворог застосував дві КАР Х-59 та 25 ударних БпЛА «Shahed-136/131». Основний напрямок удару – південь та схід країни. До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Сил оборони України», – заявляють Повітряні сили.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Москва, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.