Умєров провів зустріч із послом Британії: говорили про оборону

Міністр оборони Рустем Умєров провів зустріч із послом Великої Британії в Україні Мартіном Гаррісом й обговорив із ним, зокрема, тему оборонних закупівель.

За даними пресслужби Міноборони, під час зустрічі голова Міноборони привітав Гарріса із призначенням на посаду та подякував йому за надану Британією Україні допомогу.

Міністр також познайомив посла з одним зі своїх заступників – генерал-лейтенантом Іваном Гаврилюком, сферою відповідальності якого є розвиток нового озброєння та військових стандартів.

Також він повідомив про призначення нового заступника, який відповідатиме за отримання та підтримку обладнання в тилу – Віталія Половенка.

Міністр наголосив, що всі закупівлі мають бути прозорими, усе постачання має проходити безперервно, однак якщо «якась компанія чи посадовець будуть при цьому скомпрометованими, то їх слід усунути».

Згодом Умєров у фейсбуці зазначив, що «Британія була першою європейською країною, яка надіслала зброю українській армії для відсічі російської агресії».

Очільник Міноборони поінформував Гарріса про основні напрями роботи на своїй посаді.

«Усі реформи, які ми проводимо, зокрема у сфері летальних і нелетальних закупівель і оборонного виробництва, надзвичайно важливі для нашого вступу до НАТО», – підкреслив він.

28 вересня стало відомо, що до України прибув новий міністр оборони Великої Британії Ґрант Шаппс. Також повідомляється про візит міністра оборони Франції Себастьяна Лекорню.