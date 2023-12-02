На Чернігівщині наслідок обстрілу силами РФ пострадала родина з дітьми – влада

Російські військові атакували прикордонні території Чернігівщини, йдеться в повідомленні обласної військової адміністрації (ОВА).

«Сьогодні (2 грудня – ред.) внаслідок обстрілу прикордоння Чернігівщини поранені мирні мешканці у Семенівській громаді», – кажуть в ОВА.

За даними адміністрації, в результаті обстрілу сил РФ постраждала родина з 4-річною дитиною. Чоловік зазнав осколкових поранень, йому надали допомогу у місцевій лікарні, зазначають у пресслужбі.

«Його дочку перевезуть до обласної лікарні, де її чекає операція. 4-річний онук на щастя, не постраждав», – додали в адміністрації.

Російські війська регулярно з різних видів озброєння обстрілюють прикордоння України, в тому числі Чернігівщину. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.