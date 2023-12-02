Обстріли за добу: одна людина загинула на Донеччині, ще одна – на Херсонщині

Російські обстріли напередодні пошкодили, зокрема, будинки в Богоявленці та Серебрянці, а також у Торецькій громаді Донецької області, повідомила вранці в суботу обласна військова адміністрація.

«На Горлівському напрямку у Часовоярській громаді загинула одна людина, пошкоджено шість приватних будинків, три багатоповерхівки та промислову будівлю», – йдеться в повідомленні.

За даними обласної влади, ще двоє людей на Донеччині отримали поранення.

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Також російські війська протягом доби обстріляли Херсонську область 82 рази з мінометів, артилерії, «Градів», ПТРК, танків, авіації та БПЛА, заявив голова області Олександр Прокудін.

«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; навчальний заклад у Херсоні. Через російську агресію одна людина загинула, ще одна – дістала поранення», – повідомив він.

Про російські обстріли своїх населених пунктів також повідомляли голови Харківської, Запорізької, Дніпропетровської, Сумської та Миколаївської областей. За їхніми даними, цивільні не постраждали.

Також вранці 2 грудня очільник Дніпропетровської ОВА повідомив про удар російських військ по Дніпровському народу, без жертв. Наслідки удару уточнюються.