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Війська РФ обстріляли центр міста Семенівка на Чернігівщині – ОВА

Повідомляється, що під обстріл потрапили цивільних обʼєктів, попередньо – без жертв (фото ілюстративне)
Повідомляється, що під обстріл потрапили цивільних обʼєктів, попередньо – без жертв (фото ілюстративне)

Голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус у ніч на 9 листопада повідомив, що під обстріл військ РФ потрапила центральна частина міста Семенівка.

«Семенівка. Обстріл центра. Попередньо – без жертв. Працюють всі служби. Черговий обстріл цивільних обʼєктів», – написав Чаус у Telegram.

Інших деталей посадовець не вказав.

Російські війська регулярно з різних видів озброєння обстрілюють прикордоння України, в тому числі Чернігівщину. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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