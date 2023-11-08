Війська РФ обстріляли центр міста Семенівка на Чернігівщині – ОВА

Голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус у ніч на 9 листопада повідомив, що під обстріл військ РФ потрапила центральна частина міста Семенівка.

«Семенівка. Обстріл центра. Попередньо – без жертв. Працюють всі служби. Черговий обстріл цивільних обʼєктів», – написав Чаус у Telegram.

Інших деталей посадовець не вказав.

Російські війська регулярно з різних видів озброєння обстрілюють прикордоння України, в тому числі Чернігівщину. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.