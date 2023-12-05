У ГУР прокоментували удар по «Морському нафтовому терміналу» у Феодосії

У Головному управлінні розвідки Міноборони України прокоментували повідомлення про ймовірний удар по «Морському нафтовому терміналу» у Феодосії в окупованому Криму.



«Наразі ми говоримо про продовження планової роботи українських Сил безпеки і оборони з демілітаризації Кримського півострова від російських загарбників. Більш детальна інформація буде дещо згодом», – сказав представник ГУР Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.



Він зауважив, що не завжди є доцільним розкривати сили і засоби, які використовуються в операціях.



«Але так, сьогодні безпечних місць на українському півострові для загарбників немає, про це вже раніше було оголошено», – додав представник ГУР.



Як повідомило раніше «Суспільне» з посиланням на джерела, вранці 5 грудня СБУ та ГУР вразили «Морський нафтовий термінал» у Феодосії – важливий інфраструктурний обʼєкт, який забезпечує паливом російські війська. Як стверджується, на території терміналу є близько 30 резервуарів палива.

Також, за даними ЗМІ, ударні безпілотники Служби безпеки України вранці завдали ударів по низці російських військових об’єктів, зокрема, по радіолокаційних системах, стоянці гелікоптерів, в окупованому Криму.

Російська влада вранці повідомила про атаку безпілотників на Крим. Міноборони РФ заявляло про знищення чи перехоплення 41 БПЛА. Про наслідки не повідомлялося. Упродовж ночі звуки вибухів чули жителі Керчі, Феодосії, Старого Криму, Сімферополя, повідомлялось у соцмережах. Закритим для руху був Керченський міст.

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Починаючи з серпня 2022 року у Криму майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках», «роботою ППО» чи навчаннями військових РФ. У жовтні 2022 року на Керченському мості стався вибух. Ще один вибух пролунав на мості 17 липня 2023 року. На півострові діє підвищений (жовтий) рівень терористичної небезпеки.

В інтерв’ю Радіо Свобода в серпні очільник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов заявив про здатність українських сил досягти будь-якої точки окупованого Криму для ураження противника. За його словами, для деокупації Криму є багато різних варіантів, але «без військових, бойових дій це неможливо».