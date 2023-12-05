Безпілотники СБУ вранці завдали ударів по низці російських військових об’єктів в окупованому Криму – ЗМІ

Ударні безпілотники Служби безпеки України вранці завдали ударів по низці російських військових об’єктів, зокрема, по радіолокаційних системах, стоянці гелікоптерів, в окупованому Криму, повідомляють ЗМІ з посиланням на джерела.



За цими даними, вранці 5 грудня завдано ударів по радіолокаційній системі «Небо-М» біля населеного пункту Багерове, стоянці гелікоптерів, радіолокаційній системі П-18 «Терек» та системі управління зенітно-ракетних підрозділів «Байкал-1М» біля Стрілкового.

Як повідомляє «Суспільне» з посиланням на джерела, безпілотники вранці 5 грудня також вразили «Морський нафтовий термінал» у Феодосії – важливий інфраструктурний обʼєкт, який забезпечує паливом російські війська. Як стверджується, на території терміналу є близько 30 резервуарів палива.

Офіційно про це в СБУ не повідомляють.

Російська влада вранці повідомила про атаку безпілотників на Крим. Міноборони РФ заявляло про знищення чи перехоплення 41 БПЛА. Про наслідки не повідомлялося. Упродовж ночі звуки вибухів чули жителі Керчі, Феодосії, Старого Криму, Сімферополя, повідомлялось у соцмережах. Закритим для руху був Керченський міст.

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Починаючи з серпня 2022 року у Криму майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках», «роботою ППО» чи навчаннями військових РФ. У жовтні 2022 року на Керченському мості стався вибух. Ще один вибух пролунав на мості 17 липня 2023 року. На півострові діє підвищений (жовтий) рівень терористичної небезпеки.

В інтерв’ю Радіо Свобода в серпні очільник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов заявив про здатність українських сил досягти будь-якої точки окупованого Криму для ураження противника. За його словами, для деокупації Криму є багато різних варіантів, але «без військових, бойових дій це неможливо».