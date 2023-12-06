Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Повітряні сили повідомили про збиття 41 з 48 «шахедів» у ніч на 6 грудня

Безпілотник Shahed 131
Безпілотник Shahed 131

У ніч на 6 грудня російські військові атакували Україну безпілотниками типу Shahed із двох напрямків – мису Чауда в окупованому Криму та Курської області, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

«Усього зафіксовано пуски 48 ударних БпЛА Shahed-136/131. У результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з ППО Сил оборони України знищено 41 ударний БпЛА противника. Залучалася винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Сил оборони України», – ідеться в повідомленні.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG