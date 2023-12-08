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Військові РФ уночі обстріляли Харків ракетами С-300, пошкодили житлову інфраструктуру – влада

Російські ракети летять на Харків, архівне фото, травень 2023 року
Російські ракети летять на Харків, архівне фото, травень 2023 року

Уночі 8 грудня російські військові ракетами С-300 завдали шість ударів по Харкову, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Зафіксували влучання в Холодногірському та Шевченківському районах… Одній людині надали медичну допомогу на місці. Є пошкодження цивільної житлової інфраструктури», – написав чиновник у своєму телеграм-каналі.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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