Військові РФ уночі обстріляли Харків ракетами С-300, пошкодили житлову інфраструктуру – влада

Уночі 8 грудня російські військові ракетами С-300 завдали шість ударів по Харкову, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Зафіксували влучання в Холодногірському та Шевченківському районах… Одній людині надали медичну допомогу на місці. Є пошкодження цивільної житлової інфраструктури», – написав чиновник у своєму телеграм-каналі.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.