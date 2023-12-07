У Росії злетів носій «Кинджалів», в усій Україні оголосили тривогу

Після 12:40 7 грудня на всій території України оголошена повітряна тривога, влада рекомендує громадянам прослідувати в укриття цивільного захисту.

«Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!» – ідеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.