Російські військові атакували порт на Дунаї, загинув водій фури

Унаслідок атаки з використанням безпілотників, яку російські військові здійснили 7 грудня, пошкоджена припортова інфраструктура на Дунаї, загинув водій однієї з фур, повідомили зранку голова Одеської ОВА Олег Кіпер і Сили оборони півдня України.

«Сьогодні вночі російські терористи упродовж майже двох годин атакували ударними безпілотниками Ізмаїльський район. Наші сили ППО збили переважну кількість «шахедів», проте, на жаль, є влучання. Окупанти прицільно атакували саме припортову інфраструктуру Подунавʼя. Пошкоджено складське приміщення, елеватор та вантажівки. Водій однієї з фур загинув. На місці сталася пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС», – написав Кіпер.

Сили оборони півдня уточнюють, що було щонайменше дві хвилі атак, а внаслідок влучання в припортову інфраструктуру пошкоджені складські приміщення, елеватор, вантажні автівки.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.