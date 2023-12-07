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Повітряні сили повідомили про збиття 15 з 18 «шахедів» у ніч на 7 грудня

Безпілотник Shahed 131
Безпілотник Shahed 131

У ніч на 7 грудня російські військові атакували Україну безпілотниками типу Shahed із мису Чауда в окупованому Криму, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

«Усього зафіксовано пуски 18 ударних БпЛА Shahed-136/131. Основні напрямки удару – Хмельниччина та Одещина. У результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з ППО Сил оборони України знищено 15 ударних БпЛА противника. Залучаися зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи», – йдеться в повідомленні.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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