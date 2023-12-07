Ракетні запаси Росії виснажені, але загроза для енергетики зберігається – ГУР

Атакувати українські об’єкти енергетики масштабніше, ніж торік, російські війська не зможуть, бо їхні ракетні запаси виснажені. Однак загроза таких обстрілів все ще є, і вони фактично відбуваються вже зараз, а серйозний виклик ще попереду, коли настане пік зимового періоду та навантажень на енергетичну систему. Про це 7 грудня в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

«Ще масштабніше (атакувати – ред.) – для цього просто немає ресурсів порівняно з минулим роком і початком повномасштабного вторгнення. Ракетні запаси агресора були значною мірою виснажені і по сьогоднішній день до тих показників не відновлені. Але, тим не менше, так, загроза зберігається. І ми розуміємо, що пік зимового періоду, і в тому числі пік навантаження на нашу енергосистему, попереду. Це серйозний виклик для сил безпеки і оборони, наших систем і засобів протиповітряної і протиракетної оборони. Тому підготовка триває», – сказав Юсов.

Представник Головного управління розвідки Міноборони додав, що Росія вже розпочала і проводить атаки на українську енергосистему.

«Ми бачимо продовження терористичних атак, як комбінованих – із застосуванням ракет і безпілотників, так і окремо безпілотників і ракетних ударів. Тому це процес, який вже триває зараз», – заявив представник ГУР.

Упродовж останніх місяців російські військові не здійснювали масованих ракетних обстрілів українських цивільних обʼєктів і критичної інфраструктури. Більшість атак Росія здійснює з використанням іранських безпілотників, які Повітряні сили ЗСУ переважно збивають до того, як ця зброя завдає суттєвих збитків.

У 2022 році вже в листопаді в більшості українських регіонів були запроваджені графіки відключення електрики, оскільки ураження енергетичної інфраструктури унеможливлювали звичне споживання. У 2023 році станом на першу декаду грудня таких проблем не виникало.