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Ракетні запаси Росії виснажені, але загроза для енергетики зберігається – ГУР

Російська ракета, яка не розірвалася, фото ілюстративне
Російська ракета, яка не розірвалася, фото ілюстративне

Атакувати українські об’єкти енергетики масштабніше, ніж торік, російські війська не зможуть, бо їхні ракетні запаси виснажені. Однак загроза таких обстрілів все ще є, і вони фактично відбуваються вже зараз, а серйозний виклик ще попереду, коли настане пік зимового періоду та навантажень на енергетичну систему. Про це 7 грудня в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

«Ще масштабніше (атакувати – ред.) – для цього просто немає ресурсів порівняно з минулим роком і початком повномасштабного вторгнення. Ракетні запаси агресора були значною мірою виснажені і по сьогоднішній день до тих показників не відновлені. Але, тим не менше, так, загроза зберігається. І ми розуміємо, що пік зимового періоду, і в тому числі пік навантаження на нашу енергосистему, попереду. Це серйозний виклик для сил безпеки і оборони, наших систем і засобів протиповітряної і протиракетної оборони. Тому підготовка триває», – сказав Юсов.

Представник Головного управління розвідки Міноборони додав, що Росія вже розпочала і проводить атаки на українську енергосистему.

«Ми бачимо продовження терористичних атак, як комбінованих – із застосуванням ракет і безпілотників, так і окремо безпілотників і ракетних ударів. Тому це процес, який вже триває зараз», – заявив представник ГУР.

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Упродовж останніх місяців російські військові не здійснювали масованих ракетних обстрілів українських цивільних обʼєктів і критичної інфраструктури. Більшість атак Росія здійснює з використанням іранських безпілотників, які Повітряні сили ЗСУ переважно збивають до того, як ця зброя завдає суттєвих збитків.

У 2022 році вже в листопаді в більшості українських регіонів були запроваджені графіки відключення електрики, оскільки ураження енергетичної інфраструктури унеможливлювали звичне споживання. У 2023 році станом на першу декаду грудня таких проблем не виникало.

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