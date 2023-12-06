Війська РФ запустили БПЛА з Чорного моря – Повітряні сили

Повітряні сили ЗСУ повідомили у четвер вночі, що російські війська запустили з Чорного моря ударні безпілотники.

Попередження надійшло на тлі повітряної тривоги в Одеській області.

«Ворожі ударні БПЛА з Чорного моря атакують південь Одещини», – зазначили військові.

Крім того, наразі повітряна тривога діє на Вінничині та Нікопольщині Дніпропетровської області.

У ніч на 6 грудня російські військові також атакували Україну безпілотниками типу Shahed. Повітряні сили повідомили про збиття 41 з 48 БПЛА.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.