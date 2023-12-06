Війська з території РФ обстріляли Сумщину, є поранені – ОГП

Через російський обстріл Середина-Буда на Сумщині поранені двоє людей, повідомляє у телеграмі Офіс генерального прокурора.



За даними ОГП, російські війська обстріляли місто близько 12:00 з території РФ.



У прокуратурі зазначають, що через російську атаку пошкоджено щонайменше три багатоквартирних будинки, приватні домоволодіння, навчальний заклад, медичну установу та адміністративну будівлю, також відбулось загоряння місцевого готелю.



Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН станом на 21 листопада підтвердили щонайменше 10 тисяч випадків загибелі цивільних людей, понад 560 з яких становили діти, а також більше ніж 18 500 випадків поранення цивільних від початку повномасштабного вторгнення Росії.