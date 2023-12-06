У Херсоні виникли перебої зі світлом через черговий російських обстріл – влада

У Херсоні після чергового російського обстрілу виникли перебої з електрикою у деяких районах, повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко ввечері 6 грудня.

Деталей він не навів, але перед тим повідомляв, що під обстрілом перебуває Дніпровський район Херсона, армія РФ атакувала з окупованого лівого берега.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН станом на 21 листопада підтвердили щонайменше 10 тисяч випадків загибелі цивільних людей, понад 560 з яких становили діти, а також більше ніж 18 500 випадків поранення цивільних від початку повномасштабного вторгнення Росії.