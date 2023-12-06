Через обстріл Харківщини військами РФ постраждали дві жінки – прокуратура

Через російські обстріли Харківщини у середу постраждали двоє цивільних жінок, повідомив Офіс генпрокурора з посиланням на місцеві прокуратури.

«6 грудня близько 9:30 російські військовослужбовці обстріляли з РСЗВ с. Подоли Купʼянського району. Ворожі снаряди влучили поблизу приватних домоволодінь. Отримали поранення дві місцеві жительки. Близько 13:00 ворог обстріляв смт Золочів Богодухівського району. Зазнала руйнувань будівля підприємства», – йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.