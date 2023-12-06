У Нікополі через російський обстріл пошкоджений об’єкт інфраструктури – ОВА

У Нікополі на Дніпропетровщині внаслідок російського обстрілу пошкоджений об’єкт інфраструктури, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Двічі за день агресор бив по Нікополю. Застосував дрон-камікадзе й артилерію. Пошкоджений об’єкт інфраструктури. Без загиблих і постраждалих. У Нікопольському і Дніпровському районах відпрацювали наші сили ППО», – написав Лисак у телеграмі.

Раніше голова ОВА повідомив, що українські військові збили російську ракету на Дніпропетровщині, через це місцеві жителі у Дніпровському районі чули звук вибуху.



«Ввечері у Дніпровському районі пролунав вибух. Це по ворожій цілі працювала наша ППО. Захисники з ПвК «Схід» збили ракету», – написав він у телеграмі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ – атакують українські регіони, зокрема, Дніпропетровщину. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

В ООН станом на 21 листопада підтвердили щонайменше 10 тисяч випадків загибелі цивільних людей, понад 560 з яких становили діти, а також більше ніж 18 500 випадків поранення цивільних від початку повномасштабного вторгнення Росії.