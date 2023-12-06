У соцмережах повідомляли про вибух у передмісті Дніпра. Місцева влада назвала причину

Українські військові збили російську ракету на Дніпропетровщині, через це місцеві жителі у Дніпровському районі чули звук вибуху, повідомив голова військової адміністрації Сергій Лисак.



«Ввечері у Дніпровському районі пролунав вибух. Це по ворожій цілі працювала наша ППО. Захисники з ПвК «Схід» збили ракету», – написав він у телеграмі.



Близько 15:30 у Дніпропетровській, Запорізькій та Донецька областях оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння. У соцмережах писали про звуки вибуху у передмісті Дніпра.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ – атакують українські регіони, зокрема, Дніпропетровщину. Москва, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

В ООН станом на 21 листопада підтвердили щонайменше 10 тисяч випадків загибелі цивільних людей, понад 560 з яких становили діти, а також більше ніж 18 500 випадків поранення цивільних від початку повномасштабного вторгнення Росії.