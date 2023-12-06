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У соцмережах повідомляли про вибух у передмісті Дніпра. Місцева влада назвала причину

Українські військові ввечері збили російську ракету на Дніпропетровщині. Фото ілюстративне
Українські військові ввечері збили російську ракету на Дніпропетровщині. Фото ілюстративне

Українські військові збили російську ракету на Дніпропетровщині, через це місцеві жителі у Дніпровському районі чули звук вибуху, повідомив голова військової адміністрації Сергій Лисак.

«Ввечері у Дніпровському районі пролунав вибух. Це по ворожій цілі працювала наша ППО. Захисники з ПвК «Схід» збили ракету», – написав він у телеграмі.

Близько 15:30 у Дніпропетровській, Запорізькій та Донецька областях оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння. У соцмережах писали про звуки вибуху у передмісті Дніпра.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ – атакують українські регіони, зокрема, Дніпропетровщину. Москва, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

В ООН станом на 21 листопада підтвердили щонайменше 10 тисяч випадків загибелі цивільних людей, понад 560 з яких становили діти, а також більше ніж 18 500 випадків поранення цивільних від початку повномасштабного вторгнення Росії.

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