Війська РФ знову атакували Нікополь дроном-камікадзе – ОВА

Російські війська знову атакували Нікополь дроном-камікадзе, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.



«Вдень ворог атакував Нікополь дроном-камікадзе. А ще обстрілював місто з важкої артилерії. Як і Червоногригорівську громаду, куди прилетіло з десяток снарядів», – написав він у телеграмі.

За його словами, люди не постраждали, пошкоджений приватний будинок.

Напередодні, за даними місцевої влади, армія РФ застосувала дрон-камікадзе й артилерію по місту, через обстріл був пошкоджений об’єкт інфраструктури.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ – атакують українські регіони, зокрема, Дніпропетровщину. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

В ООН станом на 21 листопада підтвердили щонайменше 10 тисяч випадків загибелі цивільних людей, понад 560 з яких становили діти, а також більше ніж 18 500 випадків поранення цивільних від початку повномасштабного вторгнення Росії.