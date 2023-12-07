Два блоки ТЕС у прифронтовій зоні зупинилися через обстріли РФ – Міненерго

Два блоки ТЕС у прифронтовій зоні зупинили роботу через російські обстріли, повідомило 7 грудня Міністерство енергетики України.

«Сьогодні вдень ворог завдав удару по одній із ТЕС у прифронтовій зоні. Внаслідок артобстрілу серйозно пошкоджено обладнання. Припинили роботу два енергоблоки», – йдеться в повідомленні.

У Міненерго додали, що через цю зупинку теплових блоків, а також через похолодання фіксується тимчасовий дефіцит електроенергії в енергосистемі.

«Міненерго звертається до споживачів із проханням підтримати енергетиків – споживати електроенергію розумно й економно, особливо в пікові години навантаження», – йдеться в повідомленні.

Раніше «Укренерго» повідомило, що залучило сьогодні аварійну допомогу від операторів системи передачі електроенергії Словаччини, Румунії й Польщі з 11 до 19 години потужністю 700 мегават для уникнення відключень і підтримки балансу в енергосистемі.

Компанія зазначила, що 408 населених пунктів наразі без світла через бойові дії та з інших причин. Зокрема, через технічні порушення є знеструмлені споживачі в Дніпропетровській і Запорізькій областях.

Напередодні про обстріл ТЕС в одному з прифронтових регіонів також повідомляла компанія ДТЕК. За її даними, це була шоста російська атака на прифронтову теплоелектростанцію за останні півтора місяці.

Читайте також: Зиму «можемо пройти і без відключень»: як підготували енергосистему України та що може зробити кожен