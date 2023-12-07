«Укренерго» повідомляє про дефіцит в системі через похолодання

В енергосистемі «склалася важка ситуація», заявляє оператор «Укренерго» 7 грудня.

«Споживання через похолодання перевищує прогнозоване на 2,7%. Це еквівалентно роботі двох додаткових блоків теплових електростанцій. Але на електростанціях наразі немає вільних потужностей», – йдеться в повідомленні.

За даними компанії, на кількох блоках теплоелектростанцій триває ремонт, а сонячні електростанції не можуть працювати на максимумі можливостей через щільну хмарність по всій країні.

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Крім того, температура в четвер нижча за прогнозовану, додає оператор:

«Для уникнення дефіциту і підтримки балансу між виробництвом та споживанням в енергосистемі зараз особливо важливо ОЩАДЛИВО СПОЖИВАТИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ».

«Укренерго» залучив сьогодні аварійну допомогу від операторів системи передачі електроенергії Словаччини, Румунії та Польщі з 11 до 19 години потужністю 700 мегават для уникнення відключень та підтримки балансу в енергосистемі. При цьому ліміти на споживання зараз не запроваджені, графіки відключень не вводилися та не прогнозуються.

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Компанія зазначає, що 408 населених пунктів наразі без світла через бойові дії та з інших причин. Зокрема, через технічні порушення є знеструмлені споживачі в Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Напередодні «Укренерго» прозвітував, що наслідки погіршення погодних умов вже ліквідували, всім знеструмленим через негоду споживачам повернули світло.