Понад пів тисячі населених пунктів України залишилися без світла через негоду – Міненерго

В Україні через негоду без електропостачання залишилися понад пів тисячі населених пунктів, повідомило 3 грудня Міністерство енергетики України.

«У західних областях України зберігаються несприятливі погодні умови. Через рясний сніг і поривчастий вітер без електроенергії – 504 населені пункти», – йдеться в повідомленні.

У Міненерго уточнили, що найбільше знеструмлених міст і сіл у Львівській області – 388 (понад 41 тисяча абонентів). Також через негоду без світла залишилися деякі населені пункти в Тернопільській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях.

«Аварійно-відновлювальні бригади продовжують працювати в посиленому режимі», – зауважили в Міненерго.

Через бойові дії і технологічні порушення без електропостачання – 422 населених пункти, додали в міністерстві.

У відомстві кажуть, що застосування планових відключень побутових споживачів не передбачається.

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляла 2 грудня, що протягом тижня, який минає, більше ніж тисяча рятувальників і понад 330 одиниць техніки залучалися для ліквідації наслідків негоди.

Раніше цього тижня Україна залучала аварійну допомогу з Польщі й Румунії для того, щоб збалансувати енергосистему.