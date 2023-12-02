Міненерго повідомляє про «черговий блекаут» на Запорізькій АЕС

Увечері 1 грудня окупована Запорізька атомна електростанція була повністю знеструмлена – про це заявило Міністерство енергетики України 2 грудня.

«На Запорізькій АЕС стався черговий блекаут: є загроза радіаційній безпеці… Увечері 1 грудня стався обрив лінії електропередачі «Запорізька ТЕС – Феросплавна» напругою 330 кВ, через яку станція отримувала живлення від української енергосистеми», – йдеться в повідомленні.

За даними відомства, остання лінія «Запорізька АЕС – Дніпровська» напругою 750 кіловат була знеструмлена о 2:31. Через повне знеструмлення станція перейшла на живлення від дизельних генераторів. Всі 20 генераторів запрацюваи автоматично, з них вісім згодом залишилися в роботі.

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«Найбільша загроза безпеці в такому стані існує на 4 енергоблоці. Вона спричинена тим, що окупанти використовували його із порушенням умов ліцензії на експлуатацію реакторних установок АЕС українського регулятора і тримали в гарячому стані. Знеструмлення головних циркуляційних насосів, що охолоджують активну зону, призводить до переходу реакторної установки в режим природної циркуляції. Такий режим важкий для реакторної установки, його тривалість обмежена проєктом, і він може призвести до відмови основного обладнання енергоблока», – заявляє Міненерго.

Воно додає, що 4-й енергоблок потребує термінового переведення до холодного стану.

О 7 годині ранку 2 грудня зв’язок Запорізької АЕС з українською енергосистемою поновили через лінію електропередачі напругою 750 кіловат.

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За даними міністерства, це вже восьмий випадок повного знеструмлення, який стався на ЗАЕС та міг призвести до ядерної катастрофи.

Міжнародне агентство з питань атомної енергії, експерти якого моніторять ситуацію на Запорізькій АЕС, наразі не коментувало цю ситуацію.

Російські війська захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року, невдовзі після масштабного вторгнення в Україну. На станції перебуває моніторингова місія МАГАТЕ.