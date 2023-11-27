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ЗАЕС майже весь день була на межі блекаута – «Енергоатом»

Окупована російськими військовими Запорізька атомна станція (ЗАЕС) впродовж цілого дня 26 листопада перебувала на межі чергового блекауту
Окупована російськими військовими Запорізька атомна станція (ЗАЕС) впродовж цілого дня 26 листопада перебувала на межі чергового блекауту

Окупована російськими військовими Запорізька атомна станція (ЗАЕС) майже впродовж цілого дня перебувала на межі чергового блекауту, йдеться в повідомленні пресслужби «Енергоатома».

«26 листопада о 10:30 внаслідок короткого замикання приблизно на 100 км північніше захопленої росіянами Запорізької атомної електростанції відключилась остання (четверта) лінія її зв’язку з енергосистемою України – ПЛ-750 кВ ЗАЕС – «Дніпровська». Три інших лінії були пошкоджені ще раніше під час рашистських обстрілів», – йдеться в повідомленні.

Як повідомило МАГАТЕ, в цей час ЗАЕС отримувала зовнішнє живлення від єдиної доступної резервної лінії електропередачі 330 кВ.

Крім того, відбулося часткове знеструмлення енергоблоку №4 з автоматичним включенням дизель-генератора, який за 10 хвилин по тому виключили вручну, що свідчить про наявність проблеми з енергоживленням ядерної установки, зазначають в «Енергоатомі».

Пошкоджену лінію 750 кВ українські фахівці відремонтували о 20:52. До цього часу Запорізька АЕС майже цілий день перебувала на межі чергового блекауту в разі знеструмлення резервної лінії 330 кВ, кажуть у відомстві.

Російські війська захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року, невдовзі після масштабного вторгнення в Україну. МАГАТЕ відрядила моніторингову місію на станцію у вересні 2022 року.

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