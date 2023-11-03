Ґроссі розповів, що може вплинути на роботу систем безпеки Запорізької АЕС

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі розповів, яка проблема може вплинути на роботу систем безпеки Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС).

У відомстві зазначили, що міжнародна агенція з атомної енергії продовжуватиме приділяти «пильну увагу» діяльності з технічного обслуговування на Запорізькій АЕС, оскільки це залишається «джерелом занепокоєння».

«Зменшена кількість обслуговуючого персоналу на заводі та обмежена доступність усіх необхідних запасних частин потенційно можуть вплинути на роботу систем безпеки. Важливо, щоб було виконано все необхідне технічне обслуговування», – заявив Гроссі під час 13-ї ротації місії міжнародної агенції з атомної енергії на окупованій російськими військами Запорізькій АЕС

Ґроссі додав, що експерти МАГАТЕ продовжують збирати інформацію про статус і стан персоналу, а також про підготовку та ліцензування працівників на станції.

Російські війська захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року, невдовзі після масштабного вторгнення в Україну. МАГАТЕ відрядила моніторингову місію на станцію у вересні 2022 року.