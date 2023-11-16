«Енергоатом» заявляє про витік реагентів з 5-го енергоблоку Запорізької АЕС

На енергоблоці №5 Запорізької атомної електростанції стався витік реагентів, заявляє державна компанія «Енергоатом» 16 листопада.

За повідомленням, це сталося через те, що російське керівництво станції в порушення умов ліцензії Держатомрегулювання та вимог «Енергоатома» перевело енергоблок у стан гарячого зупину. При цьому російська влада використовує пару, яку генерує енергоблок, для опалення та забезпечення потреб станції.

«Через некомпетентність російського персоналу, зокрема, начальника зміни хімічного цеху, котрий втратив контроль за насиченням фільтрів спецводоочистки, вода першого контуру з розчином борної кислоти потрапляє в деаератор машзалу, а звідти знову на всі парогенератори», – заявляє компанія.

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Президент «Енергоатома» Петро Котін назвав спробу російських окупантів вивести 3-й енергоблок з ремонту й перевести його в «гарячий» стан замість 5-го «черговою спробою продовжити ядерний шантаж і пошкодити обладнання ще одного енергоблока АЕС».

У компанії побоюються, що дії російської адміністрації можуть призвести до втрати цілісності трубок парогенераторів, що не відповідає регламенту безпечної експлуатації енергоблока станції.

«Своїми діями загарбники вкотре ставлять під загрозу безпеку експлуатації станції та спричиняють постійну деградацію обладнання і почастішання небезпечних випадків його відмов. А це будь-якої миті може призвести до аварійної ситуації», – стверджує Котін.

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Остання аварійна ситуація на ЗАЕС, за даними «Енергоатома», сталася 14 листопада: через частковий блекаут станція 90 хвилин працювала на дизель-генераторах.

Російські війська захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року, невдовзі після масштабного вторгнення в Україну. МАГАТЕ відрядила моніторингову місію на станцію у вересні 2022 року.