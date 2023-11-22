«Енергоатом»: російські окупанти переводять 5-й блок Запорізької АЕС у холодний зупин

Російські війська та персонал, які контролюють Запорізьку атомну електростанцію, переводять її п’ятий енергоблок в стан холодного зупину – про це повідомила державна компанія «Енергоатом» 22 листопада.

Це сталося після повідомлень про виток реагентів на енергоблоці з першого контуру реактора в другий.

«Фейкове керівництво тимчасово окупованої станції вирішило таки переводити блок із «гарячого» в найбільш безпечний – «холодний» стан», – йдеться в повідомленні.

Як додають у компанії, дії російського персоналу призвели до того, що «вода першого контуру з розчином борної кислоти потрапляє в деаератор машзалу, а звідти знову на всі парогенератори».

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«Загарбники самі доводять ситуацію до небезпечної, а потім намагаються героїчно її виправити. Порушення ліцензії на експлуатацію енергоблоку спричиняє критичні проблеми, адже дії некомпетентного персоналу разом зі свідомим перенавантаженням систем та обладнання призводять до їхньої подальшої деградації», – йдеться в коментарі директора компанії Петра Котіна.

За даними «Енергоатома», російські війська залишають четвертий енергоблок у стані «гарячого зупину» для опалення та забезпечення парою потреб станції. Держпідприємство називає це також прямим порушенням ліцензії, за якими всі блоки Запорізької АЕС мають перебувати у стані «холодного» зупину.

«Енергоатом» заявив про витік реагентів із п’ятого енергоблоку окупованої Запорізької електростанції 16 листопада через переведення його в стан гарячого зупину.

Російські війська захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року, невдовзі після масштабного вторгнення в Україну. МАГАТЕ відрядила моніторингову місію на станцію у вересні 2022 року.