У Харкові під час виконання робіт загинули слюсарі газорозподільних мереж – Міненерго

Через негоду та бойові дії станом на 5 грудня без світла залишаються 467 населених пунктів, йдеться в повідомленні Міністерства енергетики.

«Внаслідок несприятливих погодних умов залишається знеструмленим 31 населений пункт на Львівщині. Також через бойові дії та низку технологічних порушень без світла 436 населених пунктів. Обмеження електропостачання не застосовується в жодній з областей. Застосування планових відключень побутових споживачів не передбачається», – кажуть у відомстві.

Також відомо, що 4 грудня у Харкові під час ліквідації витоку газу на підземному розподільному газопроводі стався обвал ґрунту. Під землею опинилися два слюсарі з аварійно-відбудовних робіт аварійно-диспетчерської служби Харківської філії ТОВ «Газорозподільні мережі». Працівники загинули, наразі триває слідство.

Енергетики уточнили, що заживили на Харківщині 103 абоненти, які залишалися без світла через бойові дії. Наразі здійснюється огляд мереж, пошкоджених внаслідок нових обстрілів у двох громадах області. Залишаються без електропостачання 69 населених пунктів, 16,4 тисячі абонентів.

На Донеччині було заживлено 18 населених пунктів (9,7 тисячі споживачів), знеструмлених через бойові дії.

У Запорізькій області, за даними Міненерго, було заживлено один населений пункт (1,9 тисячі точок обліку). Внаслідок бойових дій залишаються знеструмленими 67 населених пунктів (понад 26 тисяч споживачів).

«В Херсоні заживлено 355 клієнтів, знеструмлених через бойові дії. Водночас через обстріли знеструмлено 655 споживачів. Всього в місті без світла – майже 5 тисяч абонентів. В області залишаються без напруги 46 населених пунктів (понад 26 тисяч точок обліку)», – зазначили в пресслужбі.

Минулого тижня ускладнення погодних умов, окрім російських обстрілів, спричинило проблеми з електропостачанням. Сотні населених пунктів залишилися без світла. Компанія «Укренерго» повідомляла про дефіцит в енергосистемі і закликала громадян економити електроенергію.