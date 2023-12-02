У МАГАТЕ відреагували на «черговий блекаут» на Запорізькій АЕС

Вже восьмий блекаут на Запорізький атомній електростанції є ще одним нагадуванням про хитку ситуацію з ядерною безпекою та безпекою на станції, на яку можуть вплинути події далеко від самої АЕС, йдеться в пресрелізі МАГАТЕ.

«Останнє відключення зовнішнього електропостачання (на ЗАЕС – ред.) є ще одним нагадуванням про хитку ситуацію з ядерною безпекою та безпекою на станції, на яку можуть вплинути події далеко від самого місця», – сказав Гроссі.

Він додав, що МАГАТЕ «продовжує робити все можливе, щоб запобігти ядерній аварії».

«Я також закликаю всі сторони не вживати жодних дій, які можуть поставити під загрозу станцію», – зазначив Гроссі.

Зазначається, що це було перше повне зовнішнє відключення електроенергії ЗАЕС з 22 травня цього року.

Раніше, 1 грудня, окупована Запорізька атомна електростанція була повністю знеструмлена, йдеться в повідомленні Міненерго.

За даними міністерства, це вже восьмий випадок повного знеструмлення, який стався на ЗАЕС та міг призвести до ядерної катастрофи.

Міжнародне агентство з питань атомної енергії, експерти якого моніторять ситуацію на Запорізькій АЕС, наразі не коментувало цю ситуацію.

Російські війська захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року, невдовзі після масштабного вторгнення в Україну. На станції перебуває моніторингова місія МАГАТЕ.