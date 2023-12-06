Всім споживачам, знеструмленим через негоду, повернули світло – «Укренерго»

Через бойові дії та з інших причин без електропостачання залишаються 423 населених пункти, повідомив оператор «Укренерго» 6 грудня.

«Через обстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Донецькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться в залежності від ситуації з безпекою та з дозволу військових», – йдеться в повідомленні.

Водночас наслідки поганих погодних умов вже ліквідували, додають у компанії:

«Відновлено енергоживлення всіх споживачів, що були знеструмлені через негоду».

За даними «Укренерго», через похолодання та відновлення споживачів, знеструмлених через негоду, споживання зросло, вечірній максимум увечері 5 грудня був на 1,8% вище, ніж напередодні.

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Також оператор прокоментував обстріл теплоелектростанції на сході. За його даними, російські війська обстріляли ТЕС тричі протягом ночі.

«Попри численні пошкодження, електростанція не припиняла роботу. Проте через пошкодження інфраструктури зупинився один енергоблок та припинилось опалення одного з населених пунктів поряд», – додає компанія.

Сонячні електростанції не можуть працювати на максимумі можливостей через щільну хмарність. Водночас електроенергії від українських електростанцій наразі достатньо для забезпечення потреб побутових та юридичних споживачів. «Укренерго» поки що не прогнозує дефіциту в енергосистемі протягом поточної доби, ліміти споживання зараз не запроваджувалися.

Про обстріл ТЕС в одному з прифронтових регіонів також повідомляла компанія ДТЕК. За її даними, це шоста російська атака на прифронтову теплоелектростанцію за останні півтора місяці.

Міненерго повідомило 3 грудня, що через негоду без електропостачання залишилися понад пів тисячі населених пунктів.