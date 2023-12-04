Шмигаль після розмови з Фіцо: проїзд першочергових вантажів на кордоні зі Словаччиною здійснюється безперешкодно

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що провів першу розмову з новопризначеним прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, під час якої, за його словами, йшлося про відновлення, енергетику і розвиток прикордонної інфраструктури.

«Торкнулися ситуації на кордоні. Було відзначено, що проїзд першочергових вантажів здійснюється безперешкодно. Розраховуємо найближчим часом на укладення міжурядової угоди про контроль на спільних пунктах пропуску», – написав Шмигаль у фейсбуці.

Він також додав, що озвучив потреби в інженерній техніці для гуманітарного розмінування, які виробляють словацькі компанії.

«Розраховуємо на участь словацьких компаній у різних сферах відновлення України. Проговорили співпрацю в енергетиці. Цінуємо допомогу Словаччини з постачанням електроенергії. Обговорили формулу миру президента Володимира Зеленського і підтримку Словаччиною її пунктів. Подякував Словаччині за послідовну підтримку європейської перспективи України. Очікуємо на позитивні рішення саміту лідерів ЄС цього місяця», – написав український прем’єр.

Новий уряд Словаччини в листопаді поінформував генсекретаря НАТО про припинення військової допомоги Україні зі словацьких запасів, але заявив, що Словаччина пропонує «досить широкий спектр гуманітарної, цивільної і технічної нелетальної допомоги».

Фіцо, коментуючи розмову зі Шмигалем на своїй сторінці у фейсбуці, вкотре виключив постачання Словаччиною зброї і боєприпасів «із державних складів» до України, але висловив «зацікавленість Словацької Республіки в допомозі Україні в гуманітарній і цивільній сферах».

«Ми не віримо у військове вирішення конфлікту в Україні, оскільки це призводить лише до непотрібного кровопролиття безрезультатно», – заявив Фіцо.

Він додав, що Словаччина підтримує європейську перспективу України і Молдови, але разом із країнами Західних Балкан.

За словами словацького прем’єра, вони з головою українського уряду зустрінуться на словацько-українському кордоні на початку 2024 року.



1 грудня Державна прикордонна служба України повідомила про блокування руху вантажівок на території Словаччини біля пункту пропуску «Вишнє-Нємецке», суміжного українському пункту пропуску «Ужгород». «Акцію, терміни якої наразі не відомі, проводять представники Спілки перевізників Словаччини», – повідомили у пресслужбі відомства.



За даними ДПСУ, перевезення гуманітарної допомоги, інших важливих вантажів, пального й охолоджених вантажів не блокуватимуть. Решту вантажів на виїзд зі Словаччини будуть пропускати в обмеженій кількості – по чотири вантажівки за годину.

На в’їзд у Словаччину рух блокуватися не буде, також не обмежуватиметься рух легкового автотранспорту й автобусів, додають у Держприкордонслужбі.

Ще до початку блокування на території Словаччини на в’їзд в Україну через пункт пропуску «Ужгород» у черзі перебували близько 600 вантажівок, повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

Раніше Союз автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) заявив про намір розпочати з 1 грудня блокування пункту пропуску «Вишнє-Нємецьке – Ужгород».

Словацькі протестувальники стверджують, що їхні українські конкуренти отримують несправедливу перевагу на ринку Європейського союзу і на українських прикордонних переходах до країн ЄС.

Словацько-український кордон має п’ять пунктів пропуску – два автодорожні, два залізничні і один пішохідний.

Тим часом, від 6 листопада польські перевізники блокують рух вантажівок на пунктах пропуску на польсько-українському кордоні, вимагаючи повернення дозволів для українських водіїв і вилучення польських машин із електронної черги.