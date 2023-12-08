Ранковий російський обстріл: загинув житель Павлоградського району, в Харкові двоє поранених

Російські війська обстріляли кілька регіонів України вранці 8 грудня. Як повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, ракетного удару зазнав Павлоградський район.

«На жаль, є один загиблий. Попередньо, четверо постраждалих. Наразі всі доставлені до лікарні. Усіх оперують. Дві людини – у важкому стані», – заявив він.

Лисак додав, що інформація про наслідки удару уточнюється.

За даними голови Харківської області Олега Синєгубова, російські війська завдали шести ударів по Харкову ракетами С-300.

«Внаслідок обстрілів отримала поранення жінка 36 років (надали допомогу на місці) та чоловік 25 років, який був госпіталізований до медичної установи», – повідомив він.

Синєгубов додав, що ракети влучили в дитячий майданчик, а також пошкодили житлові будинки, заклад освіти і близько 20 автомобілів.

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Крім того, напередодні російські війська обстріляли село Подоли Куп’янського району. За даними голови ОВА, були поранені троє людей – чоловік 56 років та жінки 50 та 69 років.

Протягом попередньої доби також 54 російських обстрілів зазнала Херсонська область, заявив очільник ОВА Олександр Прокудін.

«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Через російську агресію шестеро людей дістали поранення», – заявив він.

Виконувач обов’язків голови Донецької області Ігор Мороз повідомив про одного пораненого цивільного в регіоні за добу 7 грудня – в Торецьку.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.