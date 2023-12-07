Війська РФ обстріляли одну з шахт «Торецьквугілля», є поранений – Міненерго

Російські військові 7 грудня завдали ракетного удару по одній із шахт держпідприємства «Торецьквугілля», внаслідок чого поранений 32-річний працівник, повідомило Міністерство енергетики України.

«Є суттєве пошкодження обладнання. Роботу шахти зупинено», – заявили в Міненерго.

За повідомленням, на момент удару, що був завданий після 16:00, у шахті перебували шість осіб, їх вже вивели на поверхню.

Шахта знеструмлена, тривають обстеження для уточнення обсягів пошкоджень, додали в міністерстві.

Раніше сьогодні в Міненерго повідомили, що два блоки ТЕС у прифронтовій зоні зупинили роботу через російські обстріли.

Через цю зупинку теплових блоків, а також через похолодання фіксується тимчасовий дефіцит електроенергії в енергосистемі, зауважили в уряді.

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