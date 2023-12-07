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Шмигаль: українців закликають знизити споживання електроенергії, щоб уникнути графіків відключень

Денис Шмигаль нагадав, що зниження температури, аварійні ремонти, обмежена робота сонячних електростанцій призвели до дефіциту в енергосистемі.
Денис Шмигаль нагадав, що зниження температури, аварійні ремонти, обмежена робота сонячних електростанцій призвели до дефіциту в енергосистемі.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд й енергетики закликають українців знизити споживання електроенергії через дефіцит в енергосистемі.

«Уряд та енергетики закликають всіх і кожного зменшити споживання електроенергії. Особливо з 9:00 до 19:00. Не вмикайте одночасно потужні електроприлади. Переносьте прання на нічні години. Вимикайте світло в приміщеннях, які не використовуєте. Торговельні центри, магазини, ресторани можуть зменшити інтенсивність освітлення вивісок та вітрин. Підприємства можуть переглянути свій виробничий процес», – написав він у своєму телеграмі.

За його словами, це дозволить уникнути запровадження графіків відключень.

Шмигаль нагадав, що зниження температури, аварійні ремонти, обмежена робота сонячних електростанцій призвели до дефіциту потужності в енергосистемі. Компанія «Укренерго» змушена залучати аварійну допомогу з Європи. За словами прем’єра, це екстрений захід, він не завжди гарантований.

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В «Укренерго» повідомили, що залучили сьогодні аварійну допомогу від операторів системи передачі електроенергії Словаччини, Румунії та Польщі з 11:00 до 19:00 потужністю 700 мегават для уникнення відключень та підтримки балансу в енергосистемі.

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