Шмигаль: українців закликають знизити споживання електроенергії, щоб уникнути графіків відключень

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд й енергетики закликають українців знизити споживання електроенергії через дефіцит в енергосистемі.

«Уряд та енергетики закликають всіх і кожного зменшити споживання електроенергії. Особливо з 9:00 до 19:00. Не вмикайте одночасно потужні електроприлади. Переносьте прання на нічні години. Вимикайте світло в приміщеннях, які не використовуєте. Торговельні центри, магазини, ресторани можуть зменшити інтенсивність освітлення вивісок та вітрин. Підприємства можуть переглянути свій виробничий процес», – написав він у своєму телеграмі.



За його словами, це дозволить уникнути запровадження графіків відключень.



Шмигаль нагадав, що зниження температури, аварійні ремонти, обмежена робота сонячних електростанцій призвели до дефіциту потужності в енергосистемі. Компанія «Укренерго» змушена залучати аварійну допомогу з Європи. За словами прем’єра, це екстрений захід, він не завжди гарантований.

Читайте також: Зиму «можемо пройти і без відключень»: як підготували енергосистему України та що може зробити кожен

В «Укренерго» повідомили, що залучили сьогодні аварійну допомогу від операторів системи передачі електроенергії Словаччини, Румунії та Польщі з 11:00 до 19:00 потужністю 700 мегават для уникнення відключень та підтримки балансу в енергосистемі.